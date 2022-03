Óscares. Will Smith pede desculpa à Academia sem citar Chris Rock

UmO humorista e apresentador fez uma referência à mulher de Will Smith e o ator subiu ao palco para o agredir.Chris Rock, que ia apresentar o Óscar de Melhor Documentário, iniciou a sua intervenção com um número de comédia, durante o qual comparou a mulher de Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott.A audiência pensou, inicialmente, tratar-se de uma piada combinada. Mas a ferocidade de Will Smith, que já de volta ao seu lugar gritou a Chris Rock “mantém o nome da minha mulher fora da tua boca de merda!”, deixou claro que se tratava de uma altercação real.

Lágrimas no discurso de aceitação

Após o acontecimento, Denzel Washington conversou em privado com Will Smith. Quando foi anunciado como vencedor do Óscar, o ator chorou no seu discurso de aceitação e mais tarde pediu desculpa pela agressão. No entanto, não quis passar pela sala de entrevistas para falar do que aconteceu.“Eu sei que, para fazer o que fazemos, temos de suportar insultos, ouvir pessoas dizerem disparates sobre nós. Nesta profissão temos de aguentar pessoas faltarem-nos ao respeito, e sorrir e fingir que não faz mal”, afirmou em lágrimas o vencedor do Óscar para melhor ator.No discurso de aceitação, Smith fez várias referências a um poder superior que o convidava “a amar as pessoas e a protege-las”."Espero que a Academia volte a convidar-me", acrescentou Will Smith.

Passado marcado por violência doméstica

No entanto, a história pessoal de Smith pode revelar o motivo que levou o ator a tomar tal atitude. Segundo o Guardian , na sua autobiografia, publicada em novembro de 2021, o ator descreve longamente a violência doméstica que ele e os seus três irmãos testemunharam, com pai, William, a agredir a mãe, Caroline."Quando eu tinha nove anos de idade, vi o meu pai esmurrar a minha mãe no lado da cabeça com tanta força que ela desmaiou", escreveu. “Vi-a cuspir sangue. Aquele momento naquele quarto, provavelmente mais do que qualquer outro momento da minha vida, definiu quem eu sou".Os pais de Smith separaram-se quando ele era adolescente e divorciaram-se em 2000. O ator manteve uma relação próxima com o seu pai, mas diz que o seu ódio ressurgiu quando o seu pai sofria de cancro e ficou confinado a uma cadeira de rodas. Quando Smith, o seu cuidador, afirmou que considerava matá-lo.Smith, tem 53 anos, e encontrou a fama cedo como rapper e músico ao lado do amigo de infância Jazzy Jeff. Aos 22 anos, ganhou o papel principal na"The Fresh Prince of Bel Air", sobre um aluno de liceu propenso a lutas, cuja mãe o envia para viver com o seu tio extremamente rico e a sua tia na Califórnia.Pouco antes de ter sido escolhido, Smith foi preso por causa de um alegado ataque ao seu promotor de recordes, William Hendricks. Foi acusado de agressão agravada, conspiração criminosa, agressão simples e ameaça pessoal, no entanto todas as acusações foram retiradas.