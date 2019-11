Palácio da Ajuda mostra cara lavada

A cerimónia contará com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa mas só abre ao público, no domingo, mais de 200 anos depois de ter sido construído.



O Palácio da Ajuda está a ser finalmente terminado e será um dos edifícios mais seguros do país, como conta a jornalista Arlinda Brandão.



Após 18 meses de obras de restauro é inaugurada uma das maiores salas do Palácio da Ajuda, em Lisboa.