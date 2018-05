Parque da Ria Formosa recebe festival que alia a arte à defesa do ambiente

Lusa02 Mai, 2018, 18:53 | Cultura

Na nota, a organização adianta que o Ecofest Marim `18 "é uma oportunidade para celebrar o património musical, cultural, ambiental, natural e paisagístico", num evento dirigido a toda a família, que inclui ações de preservação e valorização desde património.

Fazer observação de aves, observação noturna de camaleões, devolução à natureza de animais recuperados, passeios de burro para crianças, espetáculos musicais e "performances" de dança, poesia e artes plásticas são algumas das componentes do festival.

As atividades vão realizar-se em vários locais espalhados pelo recinto do festival, onde funciona a sede do Parque Natural da Ria Formosa (PNRF), como o Moinho de Maré, o Parque de Merendas e até nas margens da Ria Formosa, a partir das 10:00.

No primeiro dia do evento, entre as 10:00 e as 12:30, o auditório do PNRF recebe a conferência "Laboratório de Turismo Científico", com as presenças do presidente da Quercus, João Branco, Cristina Veiga-Pires, do Centro de Ciência Viva do Algarve, Cláudia Henriques, da Universidade do Algarve e do jornalista e escritor Rui Cardoso.

De acordo com a organização, na área da alimentação e bebidas vai evitar-se ao máximo a utilização de plásticos, recorrendo ao conceito do Eco Copo e utilizando materiais amigos do ambiente nos suportes alimentares.

A organização do evento é da responsabilidade da ARCA (Associação Recreativa e Cultural do Algarve), em parceria com o Parque Natural da Ria Formosa, e com o apoio do programa 365 Algarve e da Câmara Municipal de Olhão.

Com entrada gratuita, o Ecofest é dirigido a pessoas de todas as idades, com um horário das 10:00 às 23:00, exceto no domingo, dia em que termina às 18:00.