Pedro Abrunhosa evoca Carlos do Carmo

Pedro Abrunhosa, entrevistado no Jornal da Tarde, recorda a frontalidade e a exigência de Carlos do Carmo, o empenhamento político do fadista, e sobretudo o seu papel marcante para o fado e também para outros géneros musicais, como o rock n'roll, através de um disco de referência como "Um homem na cidade".