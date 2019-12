Pedro Coquenão vai revisitar o arquivo de recolhas musicais de Hugh Tracey

São várias décadas de recolha de material sonoro, entre 1920 e 1970.



A partir desse material criou-se, há alguns anos, a editora britânica Beating Heart, que tem vindo a trabalhar com a biblioteca internacional de música africana, sediada na África do Sul, com o objetivo de manter vivo esse arquivo de forma a apresentar a gerações futuras.



O artista Pedro Coquenão recebeu agora o convite e explicou à jornalista Cláudia Almeida o que vai fazer em concreto, salientando que pretende trabalhar o arquivo sobre Angola.