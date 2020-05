Peregrinos impedidos de ir a Fátima e vítimas da pandemia inspiram Vortice Dance

Com estreia agendada para a noite de 12 de maio, após as celebrações oficiais no Santuário de Fátima, "Pellegrino" é uma instalação de `videomaping` com dança, que será projetada na fachada do edifício dos Missionários da Consolata, em Fátima, e transmitida pela Internet.

Segundo os coreógrafos Cláudia Martins e Rafael Carriço, citados em comunicado da Vortice Dance, que tem sede em Fátima, "Pellegrino" é "uma mensagem de esperança no futuro", e foi criado como "um memorial a todos os peregrinos que este ano, devido à pandemia de covid-19, não se podem deslocar a Fátima, assim como a todos aqueles que pereceram com a doença".

Segundo os dois criadores, o espetáculo "é também uma forma de gratidão para com toda a comunidade médica e hospitalar", e tem uma componente comunitária e interativa: foi lançado um apelo para partilha de fotografias de peregrinação, que a Vortice conta utilizar na produção, em que também serão relembrados outros projetos da companhia para Fátima, como "Fátima, o dia em que sol bailou" ou "Magnificat, padre Formigão o apóstolo de Fátima".

A companhia pede a quem queira enviar fotografias, individuais ou de grupos de peregrinos, que o faça pelo endereço de `email` vortice.dance@gmail.com, até 10 de maio, com a indicação de autorização de utilização da fotografia para efeitos do espetáculo "Pellegrino", e informação do local onde foram tiradas ou de onde os peregrinos são naturais.

