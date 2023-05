Pianista José Eduardo Martins encerra carreira em Lisboa

”, como a crítica francesa o definiu, catedrático jubilado da Universidade de São Paulo, investigador, divulgador, José Eduardo Martins escolheu para o seu derradeiro programa os compositores brasileiros Henrique Oswald, Francisco Mignone e Gilberto Mendes, a par dos portugueses Carlos Seixas, Francisco de Lacerda, Fernando Lopes-Graça e Eurico Carrapatoso.Segundo o pianista, o programa foi escolhido tendo em conta a ligação afetiva a Portugal, e recorda episódios do seu percurso, como as Sonatas de Carlos Seixas que apresentou no seu primeiro recital em Lisboa, em 1959, a convite de Fernando Lopes-Graça.





A última atuação ao vivo do pianista brasileiro acontece perto de 70 anos após a sua estreia em 1953, num recital em São Paulo.



José Eduardo Martins nasceu nesta cidade brasileira, em 1938, onde iniciou estudos de piano com o professor russo José Kliass. Seguir-se-iam os anos de trabalho em Paris, no final da década de 1950, com os mestres do Conservatório da capital francesa: Marguerite Long, a intérprete privilegiada de Maurice Ravel, Jean Doyen, que viria a dirigir a classe de piano, e Louis Saguer, o professor de Teoria Musical, que fora aluno de Darius Milhaud, Arthur Honegger e Paul Hindemith.





A par da carreira de pianista, José Eduardo Martins foi professor da Universidade de São Paulo, desde o início da década de 1980 a 2007, tendo dirigido o departamento de música.