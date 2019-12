Pianista Maria João Pires eleita personalidade do ano pela AIEP

, que reconhece a artista como uma "das mais famosas intérpretes de música clássica", esclarece a AIEP em comunicado."Para os correspondentes, Maria João Pires tem um percurso artístico único. Ela continua a ser considerada como uma das mais famosas intérpretes de música clássica no mundo, continuando a ter uma grande repercussão no estrangeiro", afirma o presidente da AIEP, Levi Fernandes.Para além das muitas atuações nos mais prestigiados palcos mundiais, a pianista continua a promover o seu trabalho à frente do Centro de Artes de Belgais, em Castelo Branco, com um projeto pedagógico e cultural.





O prémio foi anunciado esta quinta-feira no Palácio da Foz, em Lisboa, mas só será entregue em 2020.

O prémio Martha de La Cal visa a distinção de uma pessoa ou de uma instituição que contribuiu para a promoção da imagem de Portugal no estrangeiro durante o ano. Atribuído anualmente, desde 1990, resulta da escolha dos 60 jornalistas estrangeiros acreditados em Portugal e inscritos na associação.No ano passado o prémio foi entregue a Mário Centeno, ministro das Finanças, pelo seu percurso que o levou à presidência do Eurogrupo, explica a AIEP.