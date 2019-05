Pianista Maria João Pires promete "tudo fazer" para merecer a Medalha de Mérito Cultural

Lusa19 Mai, 2019, 20:43 | Cultura

"Quero agradecer esta medalha [Mérito Cultural], mas queria agradecer-lhe a medalha para o futuro. Eu não sei se a mereci no passado, mas vou fazer tudo o que posso para a merecer no futuro", afirmou a pianista portuguesa.

Maria João Pires falava durante a cerimónia de atribuição da Medalha de Mérito Cultural, com a qual a ministra da Cultura, Graça Fonseca, a agraciou numa cerimónia no Centro Belgais para o Estudo das Artes, em Escalos de Baixo, Castelo Branco.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve também na cerimónia, mas não prestou declarações.

A pianista, visivelmente emocionada com a distinção, recordou que Belgais existe para fazer um trabalho útil e construtivo para a sociedade e para as novas gerações, como forma de usar e fazer arte, "para que o mundo seja melhor e as pessoas mais felizes".

"Nós somos um laboratório em Belgais, na medida em que tudo o que fazemos é um pouco experimental e isso precisa muito, não do reconhecimento, mas de as pessoas acreditarem. A vossa presença foi essencial aqui e é muito importante para nós", concluiu.

A ministra da Cultura atribuiu a Medalha de Mérito Cultural à pianista destacando o seu "serviço de exceção" na divulgação cultural e a sua "entrega à música".

"Esta medalha simboliza um compromisso do Governo com as artes e uma aproximação entre as políticas públicas para a Cultura e aqueles que, através do país e ao longo do tempo, prestaram um serviço de exceção na ação e divulgação cultural em Portugal", afirmou Graça Fonseca.