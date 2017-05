Pilar del Rio recebe prémio luso-espanhol de Arte e Cultura sexta-feira em Madrid

Lusa 22 Mai, 2017, 18:23 | Cultura

A entrega do prémio será feita na Biblioteca Nacional de Espanha, segundo o programa das atividades organizadas pela Embaixada portuguesa em Madrid, no âmbito da programação especial para a Feira do Livro de Madrid, que este ano tem Portugal como país convidado.

O prémio luso-espanhol de Arte e Cultura 2016 foi anunciado em novembro do ano passado, tendo o júri decidido distinguir Pilar del Rio pelo seu trabalho "como fundadora e presidente da Fundação José Saramago, dedicada à defesa dos Direitos Humanos".

O prémio, atribuído pelos governos de Portugal e de Espanha, no valor de 75.000 euros, reconhece a obra de um criador no âmbito da arte e da cultura, que fomente a comunicação e cooperação cultural entre os dois países.

Pilar del Río é ainda distinguida pela "promoção da literatura portuguesa e o intercâmbio da cultura portuguesa, espanhola e latino-americana", sustentou o júri.

Os reis de Espanha e o Presidente da República Portuguesa inauguram a 76.ª Feira do Livro de Madrid na sexta-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa a acompanhar Felipe VI e a rainha Letizia na visita que farão às bancas (ou pavilhões) dos editores, livrarias e instituições instaladas no conhecido parque do Retiro.

O filósofo, ensaísta, professor e intelectual português Eduardo Lourenço será responsável pela abertura do programa de atividades da feira, com uma conferência realizada na sessão inaugural.

No mesmo dia, haverá uma sessão de apresentação do livro "Húmus", de Raúl Brandão, com a participação dos escritores e professores universitários Nuno Júdice e Maria João Reynaud, e a presença do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, no Pavilhão de Portugal, na feira.

No mesmo local, haverá também uma leitura teatralizada de textos de autores portugueses da responsabilidade do Arte Institute, de Nova Iorque.

A leitura, organizada pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), será feita em português e em castelhano pelos próprios autores e personalidades presentes, entre as quais Pilar del Rio, e será intercalada com momentos de música.