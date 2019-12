Pista de gelo e carrossel parisiense animam Coimbra no Natal

Espetáculos de rua, concertos, teatro, dança, cinema, feiras, mercados, conferências, oficinas e `workshops` estão entre as várias atividades previstas na programação, que a Câmara de Coimbra apresenta pelo sétimo ano consecutivo.

Com esta programação, a autarquia pretende "reafirmar a diversidade cultural da cidade, reforçando a sua atratividade nesta época natalícia", e também "promover o comércio da Baixa e atrair mais público a esta zona central de cidade".

A pista de gelo natural, o carrossel parisiense e a árvore de Natal interativa ficarão instaladas no Terreiro da Erva e terão acesso gratuito.

"As três estruturas poderão ser usufruídas desde o dia 06 até ao dia 25 de dezembro", refere a autarquia.

Outro dos destaques da programação é a Corrida São Silvestre, que vai na sua 42.ª edição, organizada pelo município, pela Associação Distrital de Atletismo de Coimbra e pela Associação Recreativa Casaense.

Segundo a autarquia, trata-se da "segunda mais antiga do país" e "inclui uma prova de cerca de 10 quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros, num percurso por algumas das ruas mais emblemáticas" da cidade.

"O contributo dos agentes culturais do concelho para esta programação é muito importante e resulta numa forte aposta do município em promover a atividade das coletividades", sublinha.

A encerrar as festividades, realiza-se o habitual Concerto de Ano Novo, pela Orquestra Clássica do Centro, no dia 05 de janeiro.

A festa de passagem de ano será animada pelo grupo Os Azeitonas e Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, naquela que a Câmara espera que seja "uma grande festa", que atrairá "milhares de pessoas" à Baixa de Coimbra.

"São quatro palcos, com animação musical para todos os gostos e a promessa de um espetáculo inesquecível, de 12 minutos, de fogo-de-artifício sobre o Rio Mondego", refere, acrescentando que, na Praça do Comércio, haverá um palco dedicado aos DJ, numa discoteca a céu aberto.

A cidade já se encontra iluminada para esta época, com grandes projetos de iluminação na Praça 8 de Maio, em frente aos Paços do Município, no Largo da Portagem, na Praça da República e na Ponte de Santa Clara.

O município refere que voltou a apostar "em iluminação ecológica, uma vez que as luzes instaladas são LED de alta intensidade luminosa, mas de baixo consumo energético e amigas do ambiente".

Este ano, haverá "novos sete pontos de luz, com motivos alusivos à época festiva, designadamente na Praça das Cortes, Entradas da Rua das Padeiras, Rua das Azeiteiras e Rua da Sota, na Rua dos Sapateiros, em todos os corredores da Avenida Sá da Bandeira e junto à Estação Ferroviária de Coimbra B", acrescenta.

Um presépio estilizado com 11 metros de altura e sete de largura na entrada da Ponte de Santa Clara, do lado da Portagem, um pórtico luminoso de Boas Festas com cerca de 12 metros de altura e oito de largura, e árvores de Natal em praças e largos da Baixa são outros pontos de interesse.

A iluminação de Natal representou um investimento de cerca de 108 mil euros (com IVA).