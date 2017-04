Plano Nacional de Leitura até 2027 é hoje lançado no Porto

Lusa 23 Abr, 2017, 08:37 | Cultura

O PNL foi criado em 2006 para melhorar as competências de leitura e escrita dos mais novos, mas uma década depois a estratégia do Governo é alargar a iniciativa a adultos e a outros campos da literacia, nomeadamente a científica e a digital.

"Esta nova etapa do PNL para 2017-2027 deve apoiar e fomentar programas especialmente vocacionados para favorecer a integração social através da leitura, em diferentes suportes", lê-se na apresentação que está já disponível no renovado `site` do Plano Nacional de Leitura.

As linhas orientadoras do PNL foram aprovadas em março, pelo Conselho de Ministros, e serão agora aplicadas e monitorizadas por uma comissão liderada por Teresa Calçada e Elsa Maria Conde.

Além de escolas e bibliotecas, o PNL 2027 envolverá mais parcerias, nomeadamente com autarquias e Centros Ciência Viva.

O Plano Nacional de Leitura até 2027 estará dependente do Ministério da Educação, em articulação com as tutelas da Cultura e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A apresentação da nova estratégia do PNL decorrerá hoje - Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor - na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto, às 11:30, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.