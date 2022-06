Poetisa lança ensaio sobre identidade cultural na literatura luso-americana

"É um ensaio sobre a literatura luso-americana e o seu lugar no mundo literário", disse à Lusa a autora. "Escrevo muito sobre identidade e encontrar um lugar no mundo, sobre emigração, sobre perder e encontrar a cultura portuguesa".

O ensaio intitula-se "To Have and Have Not: Uncovering the Cultural Identity in Twenty-First-Century Portuguese American Literature" (Ter e não ter: descobrindo a identidade cultural na literatura luso-americana do século XXI).

"Há claramente um género de literatura luso-americana e temos três ou quatro antologias que foram publicadas", referiu. "É importante fazer ligações entre as culturas [portuguesa e luso-americana] e há muitos de nós que estão interessados nisso".

Millicent Borges Accardi considera que há espaço para promover a literatura luso-americana (e também a portuguesa) nos Estados Unidos.

"Podemos fazer muito mais, a começar pelas salas de aula", indicou. "Temos uma rede excelente de professores a ensinarem português em várias universidades e penso que podemos fazer mais nos cursos, incorporando literatura portuguesa e luso-americana em cursos de línguas", sugeriu.

Accardi referiu que é isso que acontece, por exemplo, nos departamentos de Espanhol, que têm unidades de literatura cubana-americana, mexicana-americana e daí por diante. "Podemos construir pontes com estudantes de escrita criativa e mestrados em Belas Artes".

A autora também referiu que a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) tem uma nova bolsa para traduzir livros portugueses para inglês??????? e publicar nos Estados Unidos, e vice-versa. "É uma iniciativa tremenda", caracterizou.

A coleção "Latinx Poetics" conta também com um ensaio do poeta luso-americano Carlos Matos, intitulado "Longing for a Language That Joins: Class Consciousness in Portuguese American Poetry".

Neta de emigrantes portugueses naturais da ilha Terceira, Millicent Borges Accardi disse que sempre se sentiu "fascinada" pelo lado lusitano da família, porque estava envolto em mistério e a norma era a assimilação.

"Em especial na minha geração, houve muita assimilação e uma pressão para sermos americanos", afirmou. "Encontramos outras culturas que preservaram muito mais das suas tradições".

Ainda assim, Accardi nota que há nas novas gerações "muito mais interesse" em reclamar a identidade portuguesa e visitar Portugal, o que abre um espaço renovado para a escrita lusa e luso-americana.

"Toca-me a comunidade e um pouco da tristeza, isto da saudade", disse a poetisa. "Com cada coisa boa vem uma coisa triste mas isso torna-nos pessoas mais completas", considerou. "Há sempre um travo a dificuldade e tristeza, o que faz com que quando triunfamos sobre os obstáculos seja melhor, porque enfrentámos uma grande adversidade. Há um travo de saudade que nos junta a todos".

Uma das poetisas luso-americanas com mais trabalho reconhecido, Millicent Borges Accardi publicou no final de 2021 o livro "Through a Grainy Landscape", com poemas inspirados em versos de autores portugueses. Foi a sua quarta obra publicada.

"Cada poema é dedicado a um poeta diferente", explicou a autora, referindo nomes como Margarida Vale de Gato, Armando Silva Carvalho, João Miguel Fernandes Jorge, Renata Correia Botelho, Ana Marques Gastão, Alberto Pimenta, Yvette K. Centeno, Nuno Júdice, Rosa Alice Branco, Frank Gaspar ou??? Isabel Aguiar. O título do livro vem de um verso de Tiago Araújo em "Livre Arbítrio".

Accardi, que já fez várias apresentações, leituras de poesia e conferências em Portugal, está em conversações para traduzir o seu último livro para português. Fundou a série de leitura Kale Soup for the Soul, em que escritores luso-americanos leem escritos sobre a família, gastronomia e cultura, e colabora com o Portuguese American Journal.