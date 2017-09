Porto Editora volta a colocar à venda atividades para rapazes e raparigas

Lusa26 Set, 2017, 13:57 | Cultura

A editora decidiu "pôr fim à suspensão de venda", lê-se num comunicado emitido hoje, em que a empresa livreira diz ter ficado comprovada "a não existência de qualquer discriminação" nos blocos de atividades diferenciados para rapazes e raparigas, dos quatro aos seis anos.

A empresa justifica que decidiu suspender a venda daqueles artigos para permitir uma análise serena e ponderada de um caso que gerou imediata polémica assim que foi conhecido e também para denunciar o que classifica de "lamentável manipulação".

Na sequência das críticas, a editora e a Comissão para a Igualdade de Género (CIG) estabeleceram contactos e chegaram a um compromisso para colaborarem no futuro.

A empresa alega agora que o relatório do Conselho Editorial da Porto Editora, com base no parecer técnico da CIG divulgado em agosto, refuta muitas das considerações formuladas por aquela entidade.

"Tendo-se concretizado os objetivos pretendidos e comprovado a não existência de qualquer discriminação, põe-se fim à suspensão da venda daqueles livros no quadro do exercício pleno da liberdade de expressão da autora e das ilustradoras, bem como da liberdade de edição, respeitando estes valores fundamentais", afirma a empresa.

No final de agosto, a CIG recomendou à Porto Editora que retirasse do mercado dois manuais com blocos de atividades, um com capa azul para os meninos e o outro em cor-de-rosa para as meninas, por terem exercícios distintos consoantes o género, o que, para a CIG, promovia a diferenciação entre homens e mulheres.