Portugal decide participar. Israel mantém-se na Eurovisão e vários países anunciam boicote

(em atualização)





Israel vai poder participar no Festival Eurovisão da Canção 2026, depois de membros da União Europeia da Radiofusão (UER) terem decidido, esta quinta-feira, não convocar uma votação sobre a sua participação, apesar das ameaças de boicote de alguns países.







A decisão foi tomada durante a assembleia-geral da União Europeia da Radiofusão, a decorrer na Suíça.



De acordo com a EBU, os membros votaram de forma esmagadora a favor de novas regras destinadas a desencorajar os governos e terceiros de promoverem canções de forma desproporcional para influenciar os votantes, após alegações de que Israel impulsionou injustamente a sua representante este ano.





“Os participantes que representavam os membros da EBU foram convidados a votar em escrutínio secreto sobre se estavam suficientemente satisfeitos com as novas medidas e salvaguardas anunciadas no mês passado, sem que houvesse uma votação sobre a participação no evento do próximo ano”, lê-se num comunicado da EBU.



“Uma grande maioria dos membros concordou que não havia necessidade de uma nova votação sobre a participação e que o Festival Eurovisão da Canção 2026 deveria prosseguir conforme planeado, com as salvaguardas adicionais em vigor”, acrescenta

Portugal mantém participação

A votação desta quinta-feira ocorreu após vários países, como Espanha, Países Baixos e Irlanda, terem anunciado um boicote à edição de 2026, marcada para os dias 12, 14 e 16 de maio, em Viena, caso Israel participe.







Os Países Baixos, a televisão pública espanhola, a Irlanda e a Eslovénia já confirmaram entretanto que vão mesmo boicotar o festival. Portugal, por sua vez, decidiu manter a sua participação.





No seu discurso à Assembleia Geral antes da votação, o secretário-geral da RTVE, Alfonso Morales, explicou que a emissora “reconhece e valoriza” as medidas adotadas pela UER e pelo Grupo de Referência para defender os princípios e valores fundamentais do Festival Eurovisão da Canção. “No entanto, consideramos essas medidas insuficientes”, acrescentou.



“Gostaríamos de expressar nossas sérias dúvidas sobre a participação da emissora israelita KAN no Festival da Eurovisão 2026. A situação em Gaza, apesar do cessar-fogo e da aprovação do processo de paz, e o uso do concurso por Israel para fins políticos, tornam cada vez mais difícil manter o Festival Eurovisão como um evento cultural imparcial”, disse ainda Morales.



A emissora holandesa Avrotros declarou que a sua "participação não era compatível com os seus valores públicos fundamentais" e a Eslovénia anunciou o boicote “em nome das 20.000 crianças que morreram em Gaza".



Em Dublin, a emissora pública irlandesa RTE explicou que tomou esta decisão "perante a terrível perda de vidas em Gaza e a crise humanitária em curso que continua a pôr em perigo a vida de tantos civis".



Outros boicotes poderão ser anunciados nas próximas hora. A Bélgica, a Suécia e a Finlândia também indicaram que estão a considerar tomar a mesma decisão.





Por sua vez, o presidente israelita, Isaac Herzog, saudou a decisão da UER, afirmando que Israel "merece estar representado em todos os palcos do mundo".







Israel deserves to be represented on every stage around the world, a cause to which I am fully and actively committed. I am pleased that Israel will once again participate in the Eurovision Song Contest, and I hope that the competition will remain one that champions culture,… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) December 4, 2025

"Agradeço a todos os nossos amigos que defenderam o direito de Israel continuar a contribuir e a competir na Eurovisão", acrescentou.

"Fico feliz por Israel participar mais uma vez na Eurovisão (...), e espero que esta competição continue a ser um evento que promova a cultura, a música, a amizade entre as nações e o entendimento cultural transfronteiriço", escreveu Herzog no X."Agradeço a todos os nossos amigos que defenderam o direito de Israel continuar a contribuir e a competir na Eurovisão", acrescentou.