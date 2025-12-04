Portugal decide participar. Israel mantém-se na Eurovisão e vários países anunciam boicote

Os Países Baixos, a televisão pública espanhola, a Irlanda e a Eslovénia já confirmaram que vão boicotar o festival. Portugal, por sua vez, decidiu manter a sua participação.

Mariana Ribeiro Soares - RTP /
Leonhard Foeger - Reuters

(em atualização)

Israel vai poder participar no Festival Eurovisão da Canção 2026, depois de membros da União Europeia da Radiofusão (UER) terem decidido, esta quinta-feira, não convocar uma votação sobre a sua participação, apesar das ameaças de boicote de alguns países.

A decisão foi tomada durante a assembleia-geral da União Europeia da Radiofusão, a decorrer na Suíça.

De acordo com a EBU, os membros votaram de forma esmagadora a favor de novas regras destinadas a desencorajar os governos e terceiros de promoverem canções de forma desproporcional para influenciar os votantes, após alegações de que Israel impulsionou injustamente a sua representante este ano. 

“Os participantes que representavam os membros da EBU foram convidados a votar em escrutínio secreto sobre se estavam suficientemente satisfeitos com as novas medidas e salvaguardas anunciadas no mês passado, sem que houvesse uma votação sobre a participação no evento do próximo ano”, lê-se num comunicado da EBU.

“Uma grande maioria dos membros concordou que não havia necessidade de uma nova votação sobre a participação e que o Festival Eurovisão da Canção 2026 deveria prosseguir conforme planeado, com as salvaguardas adicionais em vigor”, acrescenta 
Portugal mantém participação
A votação desta quinta-feira ocorreu após vários países, como Espanha, Países Baixos e Irlanda, terem anunciado um boicote à edição de 2026, marcada para os dias 12, 14 e 16 de maio, em Viena, caso Israel participe.

Os Países Baixos, a televisão pública espanhola, a Irlanda e a Eslovénia já confirmaram entretanto que vão mesmo boicotar o festival. Portugal, por sua vez, decidiu manter a sua participação.

No seu discurso à Assembleia Geral antes da votação, o secretário-geral da RTVE, Alfonso Morales, explicou que a emissora “reconhece e valoriza” as medidas adotadas pela UER e pelo Grupo de Referência para defender os princípios e valores fundamentais do Festival Eurovisão da Canção. “No entanto, consideramos essas medidas insuficientes”, acrescentou.

“Gostaríamos de expressar nossas sérias dúvidas sobre a participação da emissora israelita KAN no Festival da Eurovisão 2026. A situação em Gaza, apesar do cessar-fogo e da aprovação do processo de paz, e o uso do concurso por Israel para fins políticos, tornam cada vez mais difícil manter o Festival Eurovisão como um evento cultural imparcial”, disse ainda Morales.

A emissora holandesa Avrotros declarou que a sua "participação não era compatível com os seus valores públicos fundamentais" e a Eslovénia anunciou o boicote “em nome das 20.000 crianças que morreram em Gaza".

Em Dublin, a emissora pública irlandesa RTE explicou que tomou esta decisão "perante a terrível perda de vidas em Gaza e a crise humanitária em curso que continua a pôr em perigo a vida de tantos civis".

Outros boicotes poderão ser anunciados nas próximas hora. A Bélgica, a Suécia e a Finlândia também indicaram que estão a considerar tomar a mesma decisão.

Por sua vez, o presidente israelita, Isaac Herzog, saudou a decisão da UER, afirmando que Israel "merece estar representado em todos os palcos do mundo".

"Fico feliz por Israel participar mais uma vez na Eurovisão (...), e espero que esta competição continue a ser um evento que promova a cultura, a música, a amizade entre as nações e o entendimento cultural transfronteiriço", escreveu Herzog no X.

"Agradeço a todos os nossos amigos que defenderam o direito de Israel continuar a contribuir e a competir na Eurovisão", acrescentou.
Suspeita de fraude no televoto
A polémica em torno da participação de Israel no festival surge como consequência do conflito em curso na Faixa de Gaza e pela suspeita de fraude no televoto. Em causa está a disparidade entre as votações do júri e do público em relação a Israel, nas últimas duas edições.

A contestação de vários países a esta votação fez com que o Grupo de Referência da União Europeia de Radiodifusão tivesse aprovado, em novembro passado, algumas alterações ao sistema de votação do certame europeu, nomeadamente a limitação da promoção dos artistas por terceiros – sobretudo por parte de agentes estatais -, a redução do número de votos máximos de 20 para dez e a melhoria da segurança para “detetar e bloquear votação fraudulenta ou coordenada”. A final do 70.º Festival Eurovisão da Canção está marcado para 16 de maio, sendo antecedida de duas semifinais a 12 e 14 de daquele mês.

O concurso realiza-se anualmente desde 1956 e já houve países excluídos, como a Bielorrússia, em 2021, após a reeleição do presidente Aleksandr Lukashenko, e a Rússia, em 2022, após a invasão da Ucrânia.

Israel foi o primeiro país não europeu a poder participar, em 1973, e ganhou quatro vezes.

A Áustria venceu o 69.º Festival Eurovisão da Canção, que aconteceu em maio passado em Basileia, na Suíça, com o tema "Starmania", interpretado por JJ. 

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016). Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção "Amar pelos dois", de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

