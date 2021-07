Portugal será país-tema da Bienal do Livro de São Paulo em 2022

"2022 será um ano muito importante para o aprofundamento das relações bilaterais entre Portugal e o Brasil; lançaremos a sétima cátedra de estudos portugueses no Brasil, e fomos convidados para sermos o país-tema da próxima Bienal Internacional do Livro de São Paulo, tivemos muito gosto nesse convite, e já transmitimos a nossa aceitação", disse o governante português.

O ministro Augusto Santos Silva falava aos jornalistas no final de um encontro com o ministro das Relações Externas do Brasil, Carlos França, que decorreu hoje em Lisboa, e no qual lembrou que o próximo ano servirá também para Portugal se associar ao segundo centenário da independência do Brasil.

"Tivemos muito prazer em receber o convite para nos associarmos ao segundo centenário da independência do Brasil, que para nós significará também a celebração do primeiro centenário da travessia do Atlântico por Gago Coutinho e Sacadura Cabral", acrescentou Santos Silva.