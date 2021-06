Portuguesa BÉHEN com apresentação virtual na Semana da Moda de Londres 

A coleção completa uma trilogia dedicada a explorar "o conceito de casamento e do papel da mulher na sociedade, ao mesmo tempo que consolida a missão da BÉHEN de promover técnicas ancestrais e o saber-fazer português", explica um comunicado da marca.

O vídeo, intitulado "Amor com Amor se Paga - Love Begets Love", filmado nas arribas de Peniche e realizado por Miguel Cassiano, "conta a trágica história de Rodrigo e Leonor, que vão contra a contenda dos seus pais apenas para encontrar o fim das suas vidas, mas não o fim do seu amor".

A BÉHEN, criada há dois anos, combina a reutilização e reciclagem [upcycling] de têxteis antigos com técnicas tradicionais portuguesas de artesãs em várias partes do país, como os bordados e o crochet.

A apresentação da portuguesa é uma das vários promovidos nas manhãs da Semana da Moda de Londres pela plataforma DiscoveryLAB, destinada a promover marcas emergentes e colaborações dentro das indústrias criativas, associando a moda à música, tecnologia, arte, fotografia e performance.

A London Fashion Week decorre entre sábado e segunda-feira e vai apresentar coleções de roupas masculinas e femininas num modelo híbrido, combinando um formato sobretudo digital com algumas "ativações físicas".

No alinhamento estão, entre outros, Ahluwalia, Ben Sherman, Bethany Williams, Dilara Findikoglu, JordanLuca, LYPH, Nicholas Daley, Per Götesson, Preen by Thornton Bregazzi, Publish By, Qasimi, Robyn Lynch, Staxx, Vanish.

A Marques`Almeida, criada pelos portugueses Marta Marques e Paulo Almeida em Londres, e presença habitual no certame há pelo menos uma década, estavam no alinhamento provisório mas não estão na versão final.

A plataforma digital da Semana da Moda de Londres [www.londonfashionweek.co.uk] foi lançada em junho do ano passado, tem acesso livre e gratuito e é atualizada durante o ano inteiro para que retalhistas, jornalistas e consumidores possam ver e comprar coleções.