Portugueses Fogo e Whales atuam em janeiro no festival holandês Eurosonic Noorderslag

Os Fogo Fogo e os Whales constam de uma lista de 70 artistas e bandas divulgada hoje no `site` oficial do festival, para o qual tinham sido anteriormente confirmadas outras 173 atuações, entre as quais de O Gajo, projeto musical de João Morais, dos Keep Razors Sharp, do luso-angolano Diron Animal, que repete presença no Eurosonic, e de Scúru Fitchádu, ou seja, o músico Marcus Veiga.

Os Fogo Fogo (João Gomes, Márcio Silva, Francisco Rebelo, David Pessoa e Danilo Lopes), banda de Lisboa que presta homenagem "à presença da música africana em Lisboa" e dá novas roupagens à tradição da música de Cabo Verde, editaram em junho o EP de estreia, "Nha Cutelo".

Os Whales (Pedro Carvalho, Roberto Oliveira e Vasco Silva), de Leiria, editaram em fevereiro o disco de estreia, homónimo, depois de em 2015 terem vencido o festival Termómetro e de, em 2016, terem integrado a compilação de novos talentos da FNAC.

O Eurosonic Noorderslag, que decorrerá de 16 a 19 de janeiro, é, em simultâneo, um festival de música e uma plataforma europeia de divulgação de música, com conferências e encontros entre agentes da indústria musical de todo o mundo.

No caso dos Keep Razors Sharp, que editaram este mês um novo álbum, a ida ao Eurosonic é feita a convite da rádio pública Antena 3, uma das parceiras do festival.

O Eurosonic 2019 dedicará especial atenção à música da República Checa e da Eslováquia.

Em 2017, Portugal foi o `country focus` do festival e isso traduziu-se numa presença alargada de artistas, bandas e agentes da música portuguesa.