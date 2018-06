Póvoa de Varzim inaugura "Arte na Rua" com pássaros de Álvaro Siza entre as esculturas

Lusa15 Jun, 2018, 16:55 | Cultura

Em exposição vão estar as obras "Birds", da autoria do mais premiado arquiteto contemporâneo português, Álvaro Siza, "Mulher", do artista plástico Joaquim Álvares de Sousa, "Bodyphonic 1" e "Bodyphonic 2", do colectivo Dose, dupla que venceu o concurso "Performance Architecture", "Uma porta, uma janela, um tesserato e o mundo", do artista plástico João Louro, e "Janus Bifrons", criação do artista plástico argentino Ricardo Wolfson, que morreu em 2016.

As obras vão ser inauguradas na presença dos artistas e do presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, e vão estar em exibição durante um ano, com a exceção da peça de Ricardo Wolfson que a câmara adquiriu permanentemente, e cujo valor resultante da venda será doado pelo atual proprietário aos filhos do artista.

O presidente da câmara explica, em comunicado, que a "cidade sem arte não é cidade, é apenas um sítio impróprio para se viver, já que a arte humaniza e vivifica". visita da "mostra de arte contemporânea, uma proposta de roteiro cultural e um pretexto para o diálogo com a cidade".

As peças fazem parte do espólio do empresário José Maria Ferreira, fundador da marca OTIIMA, que atua em atividades de serralharia, caixilharia e produções artísticas e que, entre outros projetos na área da arte contemporânea, garantiu em 2016 a construção da escultura de José Pedro Croft "Medida Incerta", para a Bienal de Arte de Veneza.

No sábado, com início às 10:00, na praça do Almada, "Arte na Rua" inaugura os "Birds" de Álvaro Siza e, no mesmo local, às 10:15, é inaugurada a obra "Mulher".

Na Marginal Norte, às 10:45, é inaugurada "Bodyphonic 1" e, às 11:30, na avenida 25 de Abril, será a vez de "Bodyphonic 2", seguida da peça de João Louro, às 12:00, na biblioteca municipal, e de "Janus Bifrons", às 12:30, na avenida dos Descobrimentos.