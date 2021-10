"Pranto de Maria Parda" surge como primeiro espetáculo do projeto Próxima Cena

Direitos Reservados

De nome "Pranto de Maria Parda" é o primeiro espetáculo do projeto Próxima Cena e resulta de um desafio lançado pelo diretor artístico do D. Maria II, Tiago Rodrigues, a Miguel Fragata para pegar no texto clássico de Gil Vicente escrito em 1522.