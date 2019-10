Prémios Nobel da Literatura 2018 e 2019 são conhecidos hoje

Lusa10 Out, 2019, 07:18 | Cultura

As casas de apostas para o Nobel da Literatura 2019 colocam a poeta e ensaísta canadiana Anne Carson em primeiro lugar entre os favoritos, numa lista que tem à cabeça cinco mulheres.

De acordo com o `site` britânico de apostas Nicer Odds, a também canadiana Margaret Atwood, autora de "A História de uma serva", aparece logo em segundo lugar, seguida pela francesa Maryse Condé, a primeira da lista de língua não inglesa.

Seguem-se como favoritas a escritora polaca Olga Tokarczuk (vencedora em 2018 do Prémio Man Booker Internacional) e a romancista russa Lyudmila Ulitskaya.

O primeiro homem a aparecer na lista dos principais candidatos é o queniano Ngugi wa Thiong`o, seguido pelo japonês Haruki Murakami pelo romancista húngaro László Krasznahorkai.

O escritor checo Milan Kundera, o albanês Ismail Kadaré, o espanhol Javier Marias e o chinês Yu Hua são outros dos nomes fortes na casa de apostas.

A possibilidade de o próximo vencedor ser uma mulher, e ser um autor de língua não inglesa, ganhou mais força depois de o secretário da Academia Sueca, Anders Olsson, ter afirmado, na semana passada, que os critérios deste ano mudaram, conforme noticiou o jornal The Guardian.

Dado que os dois últimos vencedores - Kazuo Ishiguro e Bob Dylan - escrevem em inglês e apenas 14 dos 114 premiados são mulheres, Anders Olsson reconheceu a necessidade de o júri "ampliar perspetivas".

"Tínhamos uma perspetiva mais eurocêntrica da literatura e agora estamos a olhar para todo o mundo. Anteriormente, era muito mais voltado para homens. Agora, temos tantas escritoras que são realmente fantásticas, pelo que esperamos que o prémio e todo o processo do prémio tenham sido intensificados e tenham um âmbito muito mais alargado", disse.

O Nobel da Literatura, atualmente no valor de nove milhões de coroas suecas (cerca de 827 mil euros), é atribuído ao escritor que, nas palavras do testamento de Alfred Nobel, produza, "no campo da literatura, o trabalho mais notável numa direção ideal".