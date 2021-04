Presidente da República homenageia Eunice Muñoz nos seus 80 anos de carreira

O Presidente da República condecorou a actriz Eunice Muñoz com a Grã-Cruz da Ordem de Santiago da Espada. Foi esta noite, na estreia da peça de teatro "A Margem do Tempo", que marca a despedida da atriz dos palcos. Aos 92 anos, 80 de carreira, Eunice Muñoz contracenou com a neta, no Auditório Municipal, em Oeiras.