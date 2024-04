Presidente da República lembra jornalista do JN e militante do PCP Jorge Cordeiro

"Lamento o falecimento do jornalista, repórter e redator Jorge Cordeiro, que dedicou mais de três décadas da sua vida profissional no Jornal de Notícias. De destacar ainda a participação cívica e humanista enquanto membro da Comissão Política do PCP", lê-se numa nota publicada na página da Presidência da República na internet.

Na mesma nota, o chefe de Estado apresenta "sentidas condolências" aos seus familiares e amigos.

De acordo com o Jornal de Notícias (JN), Jorge Cordeiro morreu na terça-feira no Porto, aos 82 anos.

Jorge Cordeiro iniciou-se no jornalismo como estagiário no extinto jornal "Século" e fez carreira no "Jornal de Notícias", onde entrou em 1 de abril de 1968, com 26 anos.

Foi repórter e redator no JN durante 34 anos, tendo saído da empresa em agosto de 2002, com 60 anos, acrescenta aquele jornal.