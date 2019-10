Primeiro dia do Portugal Fashion abre na Alfândega do Porto e fecha na Tipografia do Conto

"A nossa estratégia de internacionalização passa também por trazer o mundo até nós, nomeadamente convidando `designers` internacionais que possam promover no exterior a nossa `fashion week` e a fileira da moda portuguesa", adiantou à Lusa Mónica Neto, a `project leader` do Portugal Fahion.

No `line up` (programação) do Portugal Fashion que a organização antecipou à agência Lusa, o destaque de hoje foca-se na aparição em palco das coleções dos quatro novos talentos da moda em Itália, que venceram o Milano Moda Graduate 2019, um projeto da Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI).

"É muito importante esta parceria com a CNMI para a internacionalização do Portugal Fashion. Com o apoio desta associação italiana podemos levar o PF a mais eventos internacionais, para além de estarmos a reforçar a dimensão internacional do nosso calendário nacional, a potenciar o `networking` dos nosso jovens criadores e a atrair talento para a nossa `fileira moda`", acrescentou Mónica Neto.

Os desfiles dos `designers` emergentes de Itália estão agendados para arrancar às 18:30, mas antes, pelas 14:30, a Alfândega do Porto recebe o Bloom, uma plataforma especialmente dedicada aos jovens `designers` portugueses, que têm aqui a oportunidade de ter um palco para apresentarem as suas "propostas disruptivas" para a próxima estação quente, refere a organização.

A abrir o calendário daquela plataforma estão seis escolas de moda -- Cenatex (Guimarães), Escola de Moda do Porto, Escola superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco (ESART), Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos (ESAD) e Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, com o curso de Design de Moda.

Pelas 17:70 está marcado o arranque do Bloom Upload, uma plataforma experimental destinada a `designers` que se encontram numa fase embrionária dos seus percursos, por onde vão passar coordenados de quatro jovens: Carolina Sobral, João Sousa, 0.9 Vírus e ARIEIV.

Em paralelo aos desfiles na Alfândega, vai realizar-se o `showroom Brand Up`, com vestuário, calçado, joalharia, ourivesaria, marroquinaria e outros produtos de `life style` e onde, pela primeira vez, vai haver a possibilidade de venda direta ao público avançando com o conceito "see now buy now` (vê agora compra agora).

O último desfile do primeiro dia do Portugal Fashion `zarpa` do edifício da Alfândega à beira do rio Douro, para se instalar a partir das 21:30, na Tipografia do Conto, uma antiga oficina de artes gráficas transformada num `hotel design` no centro do Porto, para se conhecer a nova coleção primavera/verão 2020 da criadora Katty Xiomara, `After now`.

Pelo 45.º Portugal Fashion, até sábado, dia 26, vão passar nomes como Miguel Vieira, Luís Buchinho, Diogo Miranda, Hugo Costa, Sophia Kah, Marques`Almeida, Pedro Pedro, Alexandra Moura, Susana Bettencourt, Maria Gambina, Alves/Gonçalves, Estelita Mendonça, Inês Torcato, Carla Pontes, entro outros.

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), desenvolvido em parceria com a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal e financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.