Programa Europa Criativa tem quase 2,5 mil milhões de euros para setores culturais e criativos

O programa lança avisos para que os diferentes agentes possam concorrer a este apoio. Tal como já acontecia. Não há montantes estabelecidos para cada país. A candidatura faz-se a nível europeu, esclarece a ministra Graça Fonseca... os agentes em Portugal partem em pé de igualdade com os outros dos outros países.Os diferentes agentes vão poder candidatar-se em pé de igualdade, mas haverá um destaque para a área da música, pela primeira vez, anuncia a ministra Graça Fonseca. Isto porque esta foi uma área particularmente afetada nos últimos tempos.A conferência de apresentação do programa Europa Criativa acontece hoje e amanhã em Lisboa, no Mosteiro dos Jerónimos e no Centro Cultural de Belém.