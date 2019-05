Projeto Alma Nuestra de Salvador Sobral anunciado para o Festival das Artes em Coimbra

Lusa22 Mai, 2019, 17:53 | Cultura

Alma Nuestra vai atuar a 25 de julho, no Anfiteatro Colina de Camões, na Quinta das Lágrimas, prometendo "sons da América Latina com roupagem jazz", anunciou hoje a organização do Festival das Artes, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

"A banda regressa às bem conhecidas e intemporais canções de Cuba, Argentina e de outras terras sul-americanas, reinventando-as e tornando-as únicas e pessoais", acrescenta a mesma nota.

A atuação da banda, composta por Salvador Sobral, Victor Zamora, Nelson Cascais e André Sousa Machado, é uma coprodução com o festival QuebraJazz, que decorre todos os anos na escadaria Quebra Costas, no Centro Histórico de Coimbra.

Este ano, os Alma Nuestra já fizeram parte da programação do Festival Internacional de Jazz do Litoral Alentejano, do Teatro S. Luiz, em Lisboa, e do Teatro Sá da Bandeira, em Santarém.

A 11.ª edição do Festival das Artes tem este ano como tema "Luz e Sombra", sendo esperados concertos, exposições, conferências e cinema, entre outras iniciativas.

O Festival das Artes é organizado pela Fundação Inês de Castro.