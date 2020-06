Projeto Cultural de Ílhavo reabre salas com ciclo de música eletrónica

O evento musical acontece anualmente, no verão, no Cais Criativo da Costa Nova, mas este ano, devido ao contexto de pandemia, muda-se para aqueles dois edifícios, "por serem espaços que possibilitam o cumprimento das novas regras para público, equipas e artistas em salas de espetáculos, garantindo o conforto e segurança de todos".

O ciclo marca também a reabertura das salas do 23 Milhas, de Ílhavo, um momento que, segundo os promotores, "combina a satisfação do regresso com um olhar e ação profundamente cautelosos".

Em cinco concertos, em quatro sextas-feiras de junho e julho, o ciclo, "caracterizado por ser festivo e catártico, dá a face pelas várias caras da eletrónica que se faz em Portugal".

O ciclo arranca no dia 26 de junho, em Ílhavo, com os Throes + The Shine e a sua música que é um híbrido de kuduro (a música de dança explosiva oriunda de Angola), algumas texturas eletrónicas e a fúria do rock.

Na semana seguinte, na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, Branko apresenta o seu último disco, "Nosso", que conta com a colaboração de Dino d`Santiago, Mallu Magalhães, entre outros.

No dia 17 julho, o regresso à Casa da Cultura de Ílhavo para ver FRED, que toca o seu primeiro trabalho a solo, e ainda o concerto de abertura dos aveirenses JUPITER, que apresentam EVA XIV.

No último concerto desta edição do Cais à Noite, Stereossauro e DJ Ride apresentam o disco do primeiro, "Bairro da Ponte", na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, uma combinação de música popular portuguesa, fado, hip hop e música eletrónica.

Pelo "Cais à Noite já passaram, nas edições anteriores, nomes como X-Wife, First Breath After Coma, Keep Razors Sharp, Glockenwise ou Sean Riley and The Slowriders, Mirror People, Sensible Soccers, Los Luchos, Holy Nothing, White Haus, Paraguaii, The Poppers, Cachupa Psicadélica e 10000 Russos.

