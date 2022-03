Providência contra o Estado pela degradação do Palácio Burnay de Movimento de cidadãos de Lisboa

Indignado com o que diz ser "a incúria" do Estado, que é o proprietário do palácio classificado desde 1982 como Imóvel de Interesse Público, o Fórum Cidadania Lx avançou no final do ano passado com uma providência cautelar contra os Ministérios das Finanças e da Cultura, acusando-os de desrespeitar a Constituição e outras leis relativas à preservação do Património Cultural.

A Associação Fórum Cidadania LX recorreu assim à Justiça e aguarda novidades. Contactados pela Antena 1, os Ministérios das Finanças e da Cultura, não se pronunciaram sobre o assunto até ao momento. (Foto: Arlinda Brandão - Antena 1)