Quando Carlos do Carmo partilhou com a RTP as recordações do último concerto

Carlos do Carmo despedira-se do público há pouco mais de um ano, em concerto realizado no Coliseu dos Recreios. Em entrevista à RTP recordou a comoção de se ver recebido pelo público com um aplauso de pé, que seria mais expectável no fim do espectáculo, no momento da despedida.