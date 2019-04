''Quero-te tanto'', o novo filme de Vicente Alves do Ó, aparece com um registo diferente do realizador de filmes como ''Al Berto'' e ''Florbela''.







A comédia romântica ''Quero-te tanto'' é a concretização de uma ideia antiga do cineasta Vicente Alves do Ó. Benedita Pereira e Pedro Teixeira têm os principais papeis.