Rádio João Paulo II. Projeto concretiza o sonho de Tiago Saraiva

Um Centro de Apoio a Deficientes em Fátima tem um projeto que faz de um dos residentes da instituição um verdadeiro radialista. Tiago Saraiva, que nasceu com paralisia cerebral, dá voz, todas as semanas, à rádio João Paulo II, com emissão em direto no Youtube.