Recolhidos 30 animais de abrigo ilegal em Santa Maria da Feira

Ativistas da causa animal descobriram no inicio do mês que o local voltou a receber cães e gatos...



Denunciaram o caso à justiça e aguardavam pela emissão de um mandado de busca e apreensão por parte do Tribunal de Santa Maria da Feira.



Resolveram agora não esperar mais e chamaram as autoridades que confirmaram que os animais não tinham condições para permanecer no local.