Recuperados dois frescos de Pomar no Cinema Batalha

As obras de requalificação do Cinema Batalha, no Porto, permitiram descobrir duas obras de Júlio Pomar que se pensava que já não existiam. Os frescos que o artista plástico pintou na década de 40 foram alvo da censura do Estado Novo e tiveram de ser escondidos. O processo de conservação e restauro permitiu resgatar os painéis depois de terem sido removidas sete camadas de tinta.