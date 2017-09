Reedições e um inédito, exposição, filmes e debates no aniversário de Agustina

Lusa22 Set, 2017, 16:22 | Cultura

O pretexto é o 95.º aniversário da escritora, que se assinala no dia 15 de outubro, e as iniciativas são da editora Relógio d`Água, com várias parcerias, a propósito do relançamento de toda a obra de Agustina Bessa-Luís.

"Ainda esta semana sairá `Vale Abraão`, de Agustina Bessa-Luís, com prefácio de António Lobo Antunes e na próxima semana o livro `Fanny Owen`, apresentado por Hélia Correia, e, até meados de outubro, `O Mosteiro`, com introdução de Bruno Vieira Amaral", revelou à Lusa Francisco Vale, editor e fundador da Relógio d`Água.

Na segunda metade de outubro, está prevista a publicação de "A Ronda da Noite", prefaciada por António Mega Ferreira, enquanto no início de novembro deverá sair "Os Meninos de Ouro", obra que será apresentada por Pedro Mexia, acrescentou.

Outra iniciativa prevista é a projeção dos filmes "Francisca", de Manoel de Oliveira, e "A Corte do Norte", de João Botelho, adaptados da obra da escritora, no dia seguinte ao seu aniversário, 16 de outubro, segundo a programação da Cinemateca para o próximo mês.

O filme "Francisca" baseia-se no romance "Fanny Owen" e representa a primeira colaboração do realizador Manoel de Oliveira com a escritora, ao passo que "A Corte do Norte", de João Botelho, adapta o romance homónimo de Agustina, que traça uma epopeia familiar.

A Cinemateca associa-se, deste modo, às comemorações do aniversário de Agustina Bessa-Luís, dedicando a rubrica "História Permanente do Cinema Português" à relação da escritora com o cinema.

Ainda antes disso, no dia 11 de outubro, a Bertrand do Chiado será palco de um debate sobre a obra de Agustina, no âmbito da Ler no Chiado.

No dia 15, serão projetados três documentários sobre Agustina, na Casa das Artes, no Porto, uma iniciativa do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, indicou Francisco Vale.

Ainda na cidade do Porto, está reservada para dia 20 uma sessão de leitura seguida de debate, sobre a obra "Dentes de Rato", com a participação de Mónica Baldaque, filha de Agustina e ilustradora da obra, na Livraria Lello.

A mesma livraria vai ainda organizar uma tertúlia sobre a obra de Agustina em data a definir, acrescentou o editor.

Saltando para o mês de novembro, está previsto o Teatro Aberto levar à cena, em reposição, a peça "Três Mulheres com Máscara de Ferro".

Outras iniciativas previstas são o lançamento de um inédito, "Deuses de Barro", e uma exposição sobre o Douro de Agustina, com fotografias de António Barreto, ainda sem data nem local confirmados.

Ainda segundo Francisco Vale, "está a ser negociada, neste momento, a elaboração de uma biografia de Agustina Bessa-Luís". No entanto, o editor não adiantou mais detalhes sobre este projeto.