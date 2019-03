Roger Waters pede a Conan Osíris que boicote Eurovisão em Israel

RTP17 Mar, 2019, 17:39 / atualizado em 17 Mar, 2019, 17:51 | Cultura

Conan Osíris foi escolhido para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, ao ter vencido a final do Festival RTP da Canção, a 2 de março. | Pedro Pina - RTP

A mensagem, publicada este domingo no Facebook com o titulo “Are You The One?” (És tu o tal?), é direcionada aos 41 representantes de todos os países que vão participar este ano na Eurovisão, mas faz referências diretas ao português Conan Osíris.











“Ouvi a música, depois obtive uma tradução da letra e é sobre usar o telemóvel para fazer perguntas sobre a vida, a morte e o amor. É bastante profunda”, refere o antigo músico dos Pink Floyd.













No entanto, Roger Waters entende que o músico português “poderia juntar-se à vasta rede de artistas que estão a responder ao apelo palestiniano para boicotarem a Eurovisão”.





O músico britânico defende que Conan Osíris e os restantes representantes se deveriam recusar a atuar “perante uma audiência segregada em Telavive”.





“Ele poderia mostrar que está solidário com os 189 manifestantes desarmados que foram mortos a tiro por atiradores de Israel em Gaza só no ano passado, incluindo pelo menos 35 crianças”, escreve Roger Waters.





O músico pede ainda a Osíris para que se recuse “a participar no branqueamento cultural, o qual um recente relatório da ONU chama de crimes de guerra de Israel e possíveis crimes contra a humanidade, abstendo-se de providenciar a sua arte para branquear a sistemática limpeza étnica das comunidades indígenas palestinianas por Israel, para expandir e manter o seu Estado de apartheid”.





Roger Waters refere que até agora, Conan Osíris ainda não lhe respondeu e diz que o cantor português terá sido “abordado pessoalmente e persuadido a ir à final por uma organização chamada Creative Community for Peace (CCfP)”, uma organização que, segundo o músico britânico, está ligada “à propaganda do Governo de extrema-direita israelita”.





“Conan, eu sei quão persuasivos podem ser a CCfP e o resto da máquina de lobby israelita. (…) Boa sorte irmão, não estás sozinho”, acrescenta.





No final da mensagem, Waters dirige-se a todos os participantes escolhidos pelos vários países para a viagem até Telavive. “Há 42 finalistas, entre eles iremos encontrar um. Aquele que tem amor suficiente no coração para se erguer e fazer a diferença (…). Aquele que vai ser lembrado por defender o lado certo da história, ao defender o amor e a verdadeira paz e justiça”, pode ler-se na mensagem.





Conan Osíris foi o músico escolhido para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção após ter vencido o Festival RTP da Canção no início de março, com o tema “Telemóveis”.















A fase final do Eurovision Song Contest vai decorrer em Telavive, Israel, entre 14 e 18 de maio.

Numa “carta aberta”, Roger Waters conta que escreveu uma missiva privada “ao jovem e talentoso cantor português, Conan Osíris”, pouco depois de o músico ter vencido o Festival da Canção com a música “Telemóveis”.