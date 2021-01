Rua da Saudade 23. Berço das canções de Carlos do Carmo

As cerimónias fúnebres de Carlos do Carmo realizam-se amanhã na Basílica da Estrela, em Lisboa. Algumas das canções mais emblemáticas do fadista foram criadas numa casa junto ao Castelo de São Jorge, com vista sobre Lisboa e sobre o Tejo. Com Fernando Tordo, a RTP foi até essa casa, onde morava o poeta Ary dos Santos.