Salvador e "Amar pelos dois" virais na internet

Em Portugal, a música " Amar pelos Dois" é a mais descarregada na plataforma i Tunes.



É também a mais descarregada nestes países europeus: Espanha, Finlândia, Grécia, Lituânia, Noruega, Suiça, Polónia e Suécia.



Quanto ao Facebook , no da Eurovisão " Amar pelos Dois" já foi visto 3 milhões e 500 mil vezes.



No Youtube, desde que o tema foi apresentada no Festival da Eurovisão, já teve mais de 2 milhões e 600 mil visualizações.



E no Spotify é a quinta música mais ouvida entre as 50 mais virais do mundo inteiro.