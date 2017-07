Partilhar o artigo Salvador Sobral, Pedro Abrunhosa e Dengaz em setembro no festival Viana Bate Forte Imprimir o artigo Salvador Sobral, Pedro Abrunhosa e Dengaz em setembro no festival Viana Bate Forte Enviar por email o artigo Salvador Sobral, Pedro Abrunhosa e Dengaz em setembro no festival Viana Bate Forte Aumentar a fonte do artigo Salvador Sobral, Pedro Abrunhosa e Dengaz em setembro no festival Viana Bate Forte Diminuir a fonte do artigo Salvador Sobral, Pedro Abrunhosa e Dengaz em setembro no festival Viana Bate Forte Ouvir o artigo Salvador Sobral, Pedro Abrunhosa e Dengaz em setembro no festival Viana Bate Forte

Tópicos:

Bate, Erva Praça, Fúria &, Pedra Valas Moonshiners, Pedra Wildfire Burdock,