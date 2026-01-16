Sátão inaugura museu dedicado à pintura Naïf com obras de artistas portugueses e estrangeiros

"A coleção contempla mais de 150 pinturas Naïf, de artistas de diferentes nacionalidades. Desde portugueses a espanhóis, brasileiros, do centro da Europa e africanos, e parte dessa coleção estará exposta neste museu", adiantou a adjunta do presidente da Câmara de Sátão, responsável pelos museus, Paula Cardoso.

Entre a mostra estão, por exemplo, pinturas dos portugueses Manuel Carvalho e Isabelino Coelho, natural de Guimarães, "um dos grandes autores e uma grande referência da pintura Naïf", e das espanholas Ana Maria de Abadal e Pepa Clavo.

"Ana Maria de Abadal retrata muito cenas relacionadas com a realeza, muito típico em Espanha, mas depois temos também retratos de coisas simples como a vida rural, festas populares, procissões, retratos de família, até o imaginário", indicou.

Paula Cardoso adianta que os quadros em exposição têm "muita cor, muito movimento, típico da pintura Naïf, assim como perspetiva e aproximação, ou tentativa de aproximação àquilo que é a realidade, com uma preocupação em a representar de forma fidedigna".

"Muitos destes autores, como, por exemplo, Pepa Clavo, estão representados em muitos outros museus internacionais como o Museu de Arte Naïf Internacional em Yvelines [França] ou também em Paris [França] ou no Museu de Arte Naïf em Madrid", Espanha, indicou.

Paula Cardoso realçou a importância deste museu em Sátão, uma vez que "em Portugal não é assim tão comum haver espaços com uma coleção" como esta que será, "sem dúvida, um fator de atratividade" para o concelho.

O Museu de Pintura Naïf situa-se em Pedrosas, localidade do concelho de Sátão, no distrito de Viseu, terra de Hermínio Ferreira que nasceu em 1944 e morreu em 2019, um "apaixonado por este estilo" de arte e que tinha "uma grande vontade de mostrar a sua coleção à comunidade".

Paula Cardoso indicou que Hermínio Marques Ferreira "era um homem da terra", professor de Economia na Universidade Católica Portuguesa, "sempre ligado à área da banca". "Tinha com ele um enorme gosto pela arte, concretamente pela pintura Naïf".

"Ele foi um viajante atento e sempre que alguma pintura o cativava mais, ele adquiria-a. Era muito apaixonado pelas cores, pelas formas, e por esta estética que sempre o atraiu, tal como os traços ingénuos e toda a ingenuidade desta expressão artística que o levou a adquirir obras ao longo da vida", relatou Paula Cardoso.

Em 2018, contou, "decidiu doar a sua coleção privada de pintura Naïf, mais de 150 pinturas de artistas de diferentes nacionalidades, mas resolveu doar também a sua casa de família, uma construção dos finais do século XVIII", e que agora está transformada no museu.

"O Município recuperou a casa e alargou-a. Ou seja, além do edifício mais antigo, foi também feita uma construção onde está instalada a exposição da coleção", num investimento da Câmara de Sátão de "mais de 350 mil euros, sem qualquer apoio".

A mostra da coleção de Hermínio Ferreira estará distribuída por dois pisos, e "há também três pequenos núcleos, um que faz a contextualização da pintura Naïf, o que é e quem a iniciou; depois uma outra sobre as várias representações artísticas do que é Naïf; e ainda um terceiro dedicado à comunidade e à aldeia de Pedrosas".

O Museu tem também espaço para exposições temporárias e para outras atividades. "Num futuro próximo - está a ser preparada uma planificação -, haverá programas específicos para escolas, grupos e público em geral".

Para já, acrescentou Paula Cardoso, o museu estará aberto de quinta-feira a domingo: nos dias úteis, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00 e, ao fim de semana, das 14:00 às 17:00.