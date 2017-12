Partilhar o artigo Série da BBC com seis episódios passou pela Nazaré e Açores Imprimir o artigo Série da BBC com seis episódios passou pela Nazaré e Açores Enviar por email o artigo Série da BBC com seis episódios passou pela Nazaré e Açores Aumentar a fonte do artigo Série da BBC com seis episódios passou pela Nazaré e Açores Diminuir a fonte do artigo Série da BBC com seis episódios passou pela Nazaré e Açores Ouvir o artigo Série da BBC com seis episódios passou pela Nazaré e Açores