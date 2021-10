``Sombra``. Uma longa-metragem de Bruno Gascon que homenageia famílias de crianças desaparecidas

O filme ''Sombra'' é um drama inspirado no caso Rui Pedro, o menino que desapareceu de Lousada em 1998. Para fazer um filme o realizador Bruno Gascon falou com Filomena Teixeira, a mãe de Rui Pedro, e com famílias de crianças desaparecidas.