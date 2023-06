"Super Natural" de Jorge Jácome estreia-se nas salas de cinema

Foto: Grupo "Dançando com a diferença"

Estreia-se esta quinta-feira nas salas de cinema do país o filme português "Super natural". A obra que tem por cenário a Ilha da Madeira recebeu o prémio da crítica do Festival de Berlim, no ano passado, e já passou por vários festivais.