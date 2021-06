Teatro Nacional São João exibe obras `Castro` e `Achadiço` no Luxemburgo

"A digressão dos espetáculos do São João no Luxemburgo inicia-se já esta sexta-feira, com `Castro`, do poeta António Ferreira, produção que assinalou o arranque da programação do Centenário do edifício-sede da Instituição. No dia seguinte [sábado], Nuno Cardoso leva à cena `Achadiço`, um espetáculo concebido especialmente para Cabo Verde, onde se estreou, em 2019, na 25ª edição do Mindelact, o maior evento de artes cénicas da África Ocidental", refere o TNSJ, em comunicado.

O TNSJ, situado no Porto, acrescenta que "a programação fora de portas prossegue o seu caminho" no Théâtre National du Luxembourg, "depois de passagens por cidades portuguesas e por Cabo Verde".

"`Castro` parte da obra homónima do poeta António Ferreira, uma tragédia renascentista que relata o drama histórico (ou lendário) do amor de D. Pedro e Inês de Castro, expondo questões como o desejo e o poder, o vício e o caos, ou a impunidade e a prepotência, como cegueira que `escurece daquela luz antiga o claro raio`", explica o teatro.

Nesta encenação, segundo o TNSJ, "Nuno Cardoso assinalou a sua primeira incursão na dramaturgia portuguesa".

"Sendo um símbolo da estratégia de descentralização do São João - recorde-se que o espetáculo se estreou no Teatro Aveirense -, `Castro` foi também a primeira produção a reunir o elenco `quase` residente da Casa, composto por Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos, a que se juntaram Pedro Frias e Margarida Carvalho", lê-se no comunicado.

O espetáculo pode ser visto na sexta-feira e no sábado às 20:00, e os bilhetes custam 20 euros.

Já a obra "Achadiço" é um solo do diretor artístico do São João que combina características de conferência, `performance` e aula autobiográfica sobre teatro e dramaturgia.

"Tomando como matéria referencial, quer a vila onde nasceu e cresceu, quer a sua experiência ao longo dos anos como ator e encenador, Nuno Cardoso apresenta, assim, uma narrativa improvisada, jogada entre a memória e a ficção, entre o real e a fábula com a qual o intérprete ensaia um retrato possível", conta o TNSJ.

"Achadiço" sobe ao palco do Théâtre National du Luxembourg no sábado, às 15:00, e a entrada é gratuita.

O Teatro Nacional São João é, desde 2007, uma Entidade Pública Empresarial, assumindo ainda a responsabilidade da gestão de mais dois espaços culturais da cidade do Porto: Teatro Carlos Alberto e Mosteiro São Bento da Vitória.

O TNSJ é o único membro português na União dos Teatros da Europa (UTE), organização que congrega alguns dos mais importantes teatros públicos do espaço europeu, integrando o Conselho de Administração da entidade.