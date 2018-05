"This is America". O vídeo de Childish Gambino que agita fãs e críticos

RTP11 Mai, 2018, 11:23 / atualizado em 11 Mai, 2018, 12:38 | Cultura

São quatro minutos de cenas fortes e mensagens duras. “This is America”, de Childish Gambino, nome artístico de Donald Glover, entrou online no dia 5 e já conta com 73 milhões de visualizações e um hashtag #thisIsAmerica.



A cantora Erykah Badu chamou-o de “génio”. Bernice King, filha de Martin Luther King, disse “sem palavras”. Trent Reznor, do Nine Inch Nails, afirmou: “Não me lembro da última vez que vi um videoclipe até o fim, muito menos cinco vezes seguidas. Um trabalho incrível”.



“O vídeo de Childish Gambrino agarra-vos pela garganta”, escreve a CNN. A Dazed fala de um vídeo fenomenal cheio de alusões à história americana.







As interpretações sobre as referências, teorias por trás de “This is America” voam pela internet. São centenas. Algumas mais consensuais como o vídeo denunciar o racismo, o culto pelas armas de fogo, os massacres (como o de um coro), as perseguições policiais, a sociedade do entretenimento e do narcisismo.



Há outras referências, mais próximas aos americanos. Como a posição que o artista assume quando dá um tiro num encapuzado: um Jim Crow, o escravo negro rodeado de estereótipos negativos criado por Thomas Dartmouth.



Childish Gambino's "This Is America" he plays a Jim Crow caricature that shows plenty of symbolism through subtle nuances and direct distractions by entertaining through dance and trap lyricism. pic.twitter.com/r6kI7T0MKd — #AKtheGOAT♒️🇬🇾 (@AngelKhalil) 7 de maio de 2018

O vídeo foi conhecido no dia em que Donald Glover foi o apresentador convidado do “Saturday Night Live”. No monólogo inicial , Glover dizia: “Sou um ator, compositor e um cantor. Algumas pessoas descrevem-me como uma tripla ameaça. Mas eu gosto de me ver apenas como uma ameaça”.O vídeo, dirigido por Hiro Murai (também diretor de), chega a ser chamado o videoclipe do ano.Childish Gambino foi colocado pela Time na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2017. Com “This is America”, Gambino corre sério risco de ver renovada a classificação.