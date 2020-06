Toletino Mendonça distinguido com Prémio Europeu Helena Vaz da Silva

O cardeal José Tolentino Mendonça venceu a edição deste ano do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva, que divulga o Património Cultural. O júri confessou-se impressionado com a capacidade que Tolentino Mendonça demonstra para divulgar a beleza e a poesia como parte do património cultural intangível da Europa e do mundo.