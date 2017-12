Um belga e um português vencem concurso Fashion Design Competition na moda e calçado

Lusa13 Dez, 2017, 01:00 | Cultura

Num jantar que decorreu no Palácio da Bolsa hoje à noite, no Porto, a CENIT anunciou que o vencedor geral na área do `design` de moda foi o belga Cyril Bourez, de 26 anos, e o vencedor geral concurso no setor do calçado é o português Daniel Gonçalves, também de 26 anos. Cada um dos vencedores terá direito a cinco mil euros em dinheiro.

Entre os 30 `designers` de vários países da Europa selecionados para participarem na IV edição do concurso "Fashion Design Competition", um evento que decorre no Porto até à próxima quinta-feira, há também um vencedor por cada país participante na área do `design` de moda`.

De França, a vencedora foi Marylyn Hampartzounian, da Alemanha foi Otilia Vlad, de Itália a galardoada é a Beatrice Mason e de Portugal o vencedor foi Filipe Augusto.

Conception Martinez Moh foi a vencedora por Espanha e do Reino Unido é Jehwa Rhee Soorhee. Cada um destes vencedores recebe 2.500 euros.

No setor do calçado, o vencedor geral foi o português Daniel Gonçalves, que recebe um prémio pecuniário de cinco mil euros.

A vencedora da República Checa no setor do calçado foi Barbara Bugyíkov, de Itália a escolhida foi Stephanie Lundby e de Espanha Jaimes Harmakis. Cada um destes vencedores ganha 2.500 euros, dando um total de 37.500 mil euros em prémios que a CENIT distribuiu hoje, disse à Lusa fonte daquela organização.

Os coordenados e o calçado a concurso foram avaliados por um júri composto por sete elementos do universo do setor de moda e calçado de cada um dos países participantes na competição.

Os critérios de seleção do júri vão ter em conta a coleção global, criatividade e inovação, silhueta, qualidade de execução e originalidade.

O concurso Fashion Design Competition tem apoios de fundos europeus.

Em entrevista à Lusa, o presidente CENIT, Manuel Teixeira, considerou que o Porto pode ser o próximo destino para futuros `designers` que desejem estudar e lançar marcas próprias, porque há escolas e uma "fileira industrial única" na Europa.

"Entendemos que há matéria, conteúdo, há escolas em Portugal que estão a investir muito na formação da área da moda e que querem crescer e começar a atrair alunos estrangeiros para virem estudar para Portugal", declarou Manuel Teixeira, referindo que, tal como está a acontecer em Espanha, onde vai muita gente estudar moda do mundo inteiro, a cidade do Porto também pode ser o próximo palco.

À margem na quarta edição do concurso "Fashion Design Competition", evento tutelado pelo CENIT e que decorre na cidade do Porto, Manuel Teixeira disse que, na Europa, "praticamente não existe" uma fileira industrial tal qual existe neste momento em Portugal.