"Um Olhar diferente dos tempos que vivemos" - Grande Exposição de Vhils em Cincinnati - EUA

E que "reúne todas as reflexões das várias cidades e sítios onde esteve, culminando numa série do obras que não tinha mostrado antes".Em Portugal já está a trabalhar no seu mais recente projeto: uma escultura de homenagem às mulheres dos pescadores, que vai ser instalada na zona ribeirinha de Esposende.

Nos últimos 15 anos, Vhils já se apresentou em mais de 30 paises em exposições individuais e coletivas, mas foi com os seus retratos gravados em paredes que marcou um estilo próprio, deixando marcas nas paisagens urbanas por todo o mundo.





Alexandre Farto diz que vai aproveitar esta exposição nos Estados Unidos para "apresentar reflexões sobre o modelo de desenvolvimento cada vez mais globalizado e o impacto disso na identidade e nas pessoas" .

Começou há 20 anos através da prática do graffiti e evoluiu para outras vertentes como a sua técnica de escultura em baixo relevo, pintura com stencil, gravura em metal, explosões pirotécnicas ou vídeo.





O seu trabalho incide na "natureza transitória da cidade, na sua história e nas vidas dos seus habitantes". A Arte produzida por Vhils tem explorado os desafios levantados pelas cidades, a sustentabilidade e a globalização e ainda o conceito da identidade.À Antena 1, diz que gosta com o seu trabalho de "dar um olhar diferente dos tempos que vivemos".A jornalista Arlinda Brandão, conversou com o artista português no Parque Empresarial Baía do Tejo no Barreiro, onde Vhils fez uma visita guiada ao seu atelier.