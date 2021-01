Uma presença de Bernardo Sassetti e de Carlos do Carmo na RTP

Em 2010, Carlos do Carmo veio à RTP com Bernardo Sassetti, por ocasião do lançamento de um disco, com letra de Mário Cláudio. Cantou o original, pela primeira vez depois do seu trabalho em estúdio. Fadista e pianista, ambos desaparecidos entretanto, protagonizaram um momento único.