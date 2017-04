Universidade de Coimbra vai expor 36 retratos de funcionários, docentes e alunos

Lusa 28 Abr, 2017, 18:46 | Cultura

O ciclo de exposições, intitulado "Património de Humanidade", arranca a 18 de maio, na Sala do Exame Privado, contando com 36 fotografias retrato (12 por exposição) de estudantes, docentes, técnicos, aposentados e antigos alunos.

"As fotografias pretendem retratar as pessoas nos seus locais de trabalho e dar a entender que há muitas coisas não visíveis, como a algoteca ou o Exploratório", disse à agência Lusa a vice-reitora da Universidade de Coimbra (UC) Clara Almeida Santos, sublinhando que o projeto pretende dar "um rosto humano à universidade, para que não seja vista apenas como instituição, que é feita por pessoas".

A primeira exposição decorre de 18 de maio a 11 de setembro, na Sala do Exame Privado, a segunda de 14 de setembro a 14 de novembro, no complexo alimentar, no Polo II, e a terceira de 16 de novembro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, na Unidade Central das Ciências da Saúde, no Polo III.

O projeto "Património de Humanidade" foi apresentado hoje na festa de encerramento da 19.ª Semana Cultural da UC, que arrancou a 01 de março.

Nesse mesmo evento, foi também apresentado o "Somos UC", uma iniciativa que consiste na criação de um cartão para a comunidade de antigos estudantes, permitindo que estes tenham acesso a descontos com vários parceiros da Universidade de Coimbra.

O cartão, sublinhou Clara Almeida Santos, é completamente gratuito, sendo que basta aos antigos alunos da universidade preencher um formulário `online` (www.uc.pt/antigos-estudantes), para depois ter acesso a descontos com parceiros na área da restauração, cultura, `fitness`, entre outros serviços.

Na festa de encerramento foi ainda apresentado o "UpCycle", um projeto que pretende reutilizar material de promoção de eventos da UC em sacos.

A Semana Cultural da UC decorreu durante quase dois meses, tendo promovido dezenas de eventos em diversos espaços da cidade de Coimbra, este ano subordinados ao tema "Quem Somos?".