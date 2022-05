Universidade do Minho assinala Dia Internacional do Fascínio das Plantas

O objetivo destas atividades é mostrar aos cidadãos como a ciência das plantas influência o normal quotidiano, desde a agricultura, a horticultura, a silvicultura ou a produção sustentável de alimentos e de outros bens.











Cinco das atividades vão decorrer no espaço da ECUM , no campus de Gualtar.



Durante a manhã foi disponibilizada uma oficina para alunos dos primeiro e segundo ciclos do ensino básico, para perceberem “como os micróbios agricultores são fantásticos”.







O Dia do Fascínio das Plantas deseja fazer "germinar" o fascínio das plantas nas pessoas e chamar a atenção para a importância do seu estudo na conservação do meio ambiente e na melhoria da agricultura, assim como na produção sustentável de alimentos, sem esquecer a horticultura, silvicultura e produção de bens não-alimentares.

À tarde, é tempo para dar lugar aos seminários para os alunos do secundário e o público em geral, com temas curiosos que vão desde o "O bago de uva é uma fábrica bioquímica fascinante", "O bago de uva e a sua comunidade microbiana – a receita para a produção do vinho"e "Restauração da biodiversidade por sementes de espécies nativas em vinhas, agrossistemas e espaços naturais no Mediterrâneo".



Palestras que dão a conhecer como funciona o ecossistema da vinha até à produção do vinho.





Os participantes vão ser ainda desafiados - no workshop "Fazer plantas para plantar" - a idealizarem uma cobertura verde para algumas áreas do campus.







Ainda à luz desta temática realizou-se esta quarta-feira o

Ainda à luz desta temática realizou-se esta quarta-feira o projecto STOL - Science Through Our Lives (Ciência através de nossas vidas), do Departamento de Biologia da ECUM. Foram duas as atividades que se realizaram no centro da cidade, na Biblioteca Pública de Braga , onde as crianças do primeiro ciclo ouviram uma história sobre as folhas das plantas e depois criaram o próprio herbário.





O mesmo espaço recebe também, ao longo do dia, a exposição da galeria virtual SolanArt, sobre a família de plantas Solanaceae, que inclui batatas, tomates, tabaco e afins.



A mostra é acompanhada por uma seleção de obras de botânica do acervo da BPB e fica patente até ao próximo dia 20 de maio.

, com duas biólogas a simplificarem a sua tese de investigação. Ana Maria Cunha vai explicar como as flores são arquitetas e Mariana Santos Vale quer mostrar como uma videira prevenida vale por duas.O Dia Internacional do Fascínio das Plantas surgiu em 2012 pela mão da Organização Europeia para a Ciência das Plantas e, a cada dois anos, dá lugar a centenas de entidades em mais de 50 países. Em Portugal, é coordenado pela Sociedade Portuguesa de Biologia das Plantas e pelo Instituto de Tecnologia Química e Biológica.